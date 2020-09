Del Piero, chiuso il ristorante N10 a Milano a causa del coronavirus (Di giovedì 3 settembre 2020) Molti ristoranti o locali storici sono stati costretti a chiudere per sempre le saracinesche., fonte Milano TODAY , Leggi su blitzquotidiano

SkyArte : «Fabrizio De André e PFM. Il concerto ritrovato» è il docufilm di Walter Veltroni sullo storico concerto di Genova… - IannielloBruno : @FabrizioCossu @NoielaRoma @Ern4Pel Non lo so è poco ci interessa per la verità. L articolo è però scritto in coabi… - bubu1958 : @rprat75 Però è amico di Del Piero da anni forse conta quello - CanyerosLlagos : RT @90sfootball: Alessandro Del Piero. - AgoDreamgateCfc : @btsportfootball Alessandro Del Piero ?? -