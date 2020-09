Decreto Covid: approvato dalla Camera (219 si, 126 no, 1 astenuto), passa al Senato (Di giovedì 3 settembre 2020) Il Decreto, in seguito all'estensione (con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio) fino al 15 ottobre dello stato di emergenza per il Covid, proroga l'efficacia delle disposizioni contenute nei decreti legge che hanno disciplinato le misure per contrastare l'epidemia Leggi su firenzepost

