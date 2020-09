De Vrij solo distorsione alla caviglia. Domani ulteriori accertamenti a Milano (Di giovedì 3 settembre 2020) Inter in ansia per De Vrij L’ambiente Inter è in apprensione per Stefan De Vrij infortunatosi con la Nazionale olandese dove era in ritiro per preparare le partite della Nations League. Per il difensore nerazzurro si tratta di una leggera distorsione alla caviglia destra. ulteriori esami di approfondimento verranno fatti nella giornata di Domani quando il giocatore rientrerà a Milano e dove nei prossimi giorni si sottoporrà ad allenamenti differenziati in attesa del pieno recupero. Il ct olandese Dwight Lodeweges ha così parlato del numero 6 nerazzurro: “aveva un problema fisico da un po’ di tempo, speravamo che potesse farcela ma non è andata così. Non voleva lasciare il ... Leggi su intermagazine

_intermagazine : De Vrij solo distorsione alla caviglia. Domani ulteriori accertamenti a Milano - lucamariano17 : De vrij = 0 Godin = 0 Sanchez = 0 (Vidal = 0) Brozovic = 8 Skriniar = 15 Lautaro = 20 Eriksen = 20 Hakimi… - LelloPinto : RT @LelloPinto: De Vrij. Ancora una volta de Laurentiis ha ragione ma nessuno lo accompagna. Le nazionali in periodi folli, fanno solo dann… - LelloPinto : De Vrij. Ancora una volta de Laurentiis ha ragione ma nessuno lo accompagna. Le nazionali in periodi folli, fanno s… - cogliani39 : @occececco Ah ok, si sarebbe l ideale, magari non solo nelle emergenze, anche in generale per far riposare De Vrij in alcune partite -