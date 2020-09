De Micheli: “Pista ciclabile sullo Stretto di Messina”. Il sindaco De Luca: “Meglio gli asini volanti” (Di giovedì 3 settembre 2020) La nuova proposta della ministra De Micheli: “Pista ciclabile sullo Stretto di Messina”. E’ polemica. ROMA – E’ polemica sulla nuova proposta della ministra De Micheli sullo Stretto di Messina. In un post sui social la titolare del Mit ha ipotizzato una pista ciclabile per collegare la Calabria con la Sicilia. “Abbiamo istituito una commissione per qual è lo strumento migliore per collegare la Calabria e la Sicilia. Per collegarle su ferro, su strada e con una pista ciclabile. L’opera che verrà deve essere sicura ed economicamente sostenibile“. Abbiamo istituito una commissione per capire qual è lo strumento migliore per collegare la Sicilia alla Calabria. ... Leggi su newsmondo

Rinaldi_euro : Antonio Maria Rinaldi, brutale sfottò alla De Micheli: 'Pista ciclabile sullo Stretto? Forse c'è da preoccuparsi' - Agenzia_Italia : 'Una pista ciclabile sullo Stretto di Messina': post di De Micheli scatena i social - HuffPostItalia : De Micheli lancia la ciclabile sul Ponte sullo Stretto, pure Provenzano ci ride su - fasanellisimone : In bici sullo Stretto? Così Giorgia Meloni umilia la genialata della De Micheli - Il Tempo - Bobbio65M : RT @Rinaldi_euro: Antonio Maria Rinaldi, brutale sfottò alla De Micheli: 'Pista ciclabile sullo Stretto? Forse c'è da preoccuparsi' https:/… -

