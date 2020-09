De Micheli lancia la ciclabile sul Ponte sullo Stretto, pure Provenzano ci ride su (Di giovedì 3 settembre 2020) Una pista ciclabile sul Ponte sullo Stretto di Messina. La proposta della ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli scatena una profluvio di reazioni e ilarità, anche dentro il Governo. Perché mentre si discute ancora – dopo una cinquantina d’anni – se optare per il Ponte oppure sul Tunnel sottomarino, come vorrebbe il premier Giuseppe Conte, mentre si combatte fra il Sì Ponte e il No Ponte, un tweet della ministra dem annuncia l’istituzione di una commissione “per capire qual è lo strumento migliore per collegare la Sicilia a la Calabria. Per collegarle su ferro, su strada e con una pista ciclabile”.In pochi minuti ... Leggi su huffingtonpost

