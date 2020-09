De Luca: “Siamo gli unici ad avere il tampone obbligatorio per i rientri e ne abbiamo individuati 3mila» (Di giovedì 3 settembre 2020) Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca è intervenuto via social questo pomeriggio senza però nessun accenno alla data dell’inizio delle scuole su cui si attendeva una decisione per oggi «Siamo ad oggi l’unica Regione ad aver introdotto l’obbligo di tampone per chi viene dall’estero o dalla Sardegna. Questo, anche se significa maggiori contagi oggi, ci permette di stare più tranquilli più avanti. Sapete quanti sono i contagiati dal 12 agosto? Oltre 3mila, che sono quasi tutti asintomatici. Provate a immaginare cosa sarebbe successo se non avremmo reso obbligatorio il tampone per chi viene dall’estero. Significa che da qui a un mese e mezzo avremmo dovuto chiudere la Regione, perché se fai finta di non vedere i problemi ... Leggi su ilnapolista

