De Laurentiis: “Voglio un Napoli fregno, non fregna. A volte è troppo femminile” (Di giovedì 3 settembre 2020) Speriamo che sia maschio. Anzi, “fregno”. Ma non “fregna”. Perché “ci dicono che il Napoli è una squadra troppo femminile”. E a De Laurentiis non va bene. Il presidente, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, gioca sulla declinazione abruzzese dell’aggettivo, ma il senso è chiaro. Servono – come usava dire un tempo – gli attributi. Di quello si parla: “Speriamo che sia un Napoli fregno, e non fregna. Con Gattuso cerchiamo di intostarlo e farlo diventare molto maschio, perché quando giocheremo contro una squadra minore non dobbiamo dire ‘non ci interessa’, cosa che capita nel campionato italiano. Ecco perché la selezione per giocare nel campionato ... Leggi su ilnapolista

