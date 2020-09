De Laurentiis: “Mi sono rotto le palle. Questa sarà la mia ultima intervista a Radio Kiss Kiss Napoli” (Di giovedì 3 settembre 2020) L’intervista di De Laurentiis a Radio Kiss Kiss Napoli, Radio ufficiale del club, ha vissuto un momento di brivido quando il presidente, rientrando da una pausa pubblicitaria, ha battibeccato con Valter De Maggio lamentandosi della linea editoriale della Radio. De Laurentiis non ha usato mezzi termini, anzi. Ha accusato l’emittente di avere una visione troppo provinciale, per nulla nazionale. A nulla è valso il tentativo di De Maggio di chiedergli di parlarne in privato. Adl non ha voluto sentire ragioni: “Io mi sono bello che rotto le palle. E’ un calcio in bocca ai tifosi e il suo editore si ostina a fare una Radio che ... Leggi su ilnapolista

