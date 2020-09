DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni venerdì 4 settembre: Sanem bacia Can (Di giovedì 3 settembre 2020) Cinquantottesimo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno Nuovo appuntamento con le anticipazioni su DayDreamer – Le Ali del Sogno. Lo sceneggiato turco con Can Yaman e Demet Ozdemir continua a macinare successi con degli ascolti strepitosi. Gli spoiler della prossima puntata rivelano che Deren farà ubriacare Sanem che, perdendo la lucidità darà un bacio a Can. Quest’ultimo verrà a conoscenza dell’incidente stradale di Emre e dirà ad Aylin di stargli lontano. La dark lady si vendicherà stringendo un’alleanza con Enzo Fabbri. Deren fa ubriacare Sanem che bacia Can Le anticipazioni del 58esimo episodio di DayDreamer – Le Ali del ... Leggi su kontrokultura

Daydreamer – Le ali del sogno, la puntata del 2 settembre 2020 in streaming | Video Mediaset

Daydreamer – Le ali del sogno, le puntate di settembre 2020 in streaming | Video Mediaset

Daydreamer Anticipazioni dal 7 al 12 settembre 2020: Emre e Sanem, un nuovo patto alle spalle di Can!

Vediamo insieme le Anticipazioni settimanali delle Trame di Daydreamer - Le ali del sogno per le puntate in onda dal 7 al 12 settembre 2020. Ecco il Riassunto di cosa succederà nella Soap con Can Yama ...

