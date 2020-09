Darmian Inter: la richiesta degli agenti al club nerazzurro (Di giovedì 3 settembre 2020) Incontro a Milano tra gli agenti di Matteo Darmian e l’Inter: la richiesta dell’entourage dell’esterno del Parma L’Inter ha incontrato oggi pomeriggio gli agenti di Matteo Darmian per discutere di un eventuale trasferimento in vista della prossima stagione. Come riportato da Sky Sport, l’entourage dell’esterno ha chiesto al club nerazzurro se sarà disposto a onorare l’impegno preso mesi fa, quando Darmian si trasferì momentaneamente al Parma in attesa proprio dell’Inter. Risposta positiva. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

