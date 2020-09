Danni alle colture, attivo il Piano di controllo per storno e piccione fino alla partenza della caccia (Di giovedì 3 settembre 2020) A fronte dei Danni alle culture segnalati dalle imprese agricole del territorio, la Regione Emilia-Romagna ricorda che è attivo il Piano di controllo per piccione e storno, fino al limite massimo di ... Leggi su cesenatoday

iMoliere : @CarloCalenda Meglio fare il bibitaro che fare cose sbagliate, fare danni alle persone e poi pentirsene e fare un m… - mattegeo : @satellix1966 @Monicanpl @tweetnewsit L'alcool fa più danni della cannabis. Perché deve essere lasciato un mercato… - OttoVola : RT @virginiaraggi: Ho chiesto di avviare l’iter per revocare la licenza al tassista arrestato per violenza sessuale ai danni di due clienti… - champagne592 : RT @GuadoMelo: La terra della vigna è scura dopo la pioggia. Due giorni di pioggia non hanno fatto danni, ma hanno dato sollievo alle viti,… - djmisterpiu : Ma quale croce??? Maurizio bianchi non e pazzo,se pagavano i danni all'attico ,invece di sta a processo Maurizio st… -

Ultime Notizie dalla rete : Danni alle EMILIA-ROMAGNA: Danni alle coltivazioni provocato da nutrie, "subito un piano nazionale" | VIDEO Teleromagna24 Iperprescrizione di farmaci e danno erariale

Inserito il 30 agosto 2020 da admin. - medicina_legale - segnala a: La prescrizione medica consiste nell’autorizzazione, redatta per iscritto dal medico, affinché venga effettuata la consegna al pazie ...

Golfo Aranci: il no alle ostriche di Benedetto Cristo

Golfo Aranci, 3 settembre 2020 – E’ con tanta determinazione e impegno che il Comitato popolare Salviamo la Costa di Golfo Aranci sta portando avanti la battaglia contro l’allevamento di ostriche e me ...

Inserito il 30 agosto 2020 da admin. - medicina_legale - segnala a: La prescrizione medica consiste nell’autorizzazione, redatta per iscritto dal medico, affinché venga effettuata la consegna al pazie ...Golfo Aranci, 3 settembre 2020 – E’ con tanta determinazione e impegno che il Comitato popolare Salviamo la Costa di Golfo Aranci sta portando avanti la battaglia contro l’allevamento di ostriche e me ...