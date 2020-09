Daniela Martani fatta fuori da Radio Kiss Kiss: “Scomode opinioni sul Covid-19…” [FOTO] (Di giovedì 3 settembre 2020) Daniela Martani e le sue dichiarazioni scomode sul Covid-19 Nelle ultime settimane Daniela Martani è finita al centro dell’attenzione per delle sue dichiarazioni sul Covid-19. L’ex concorrente del Grande Fratello aveva detto che lei è immune in quanto vegana e il suo sistema immunitario è più forte. Affermazioni che hanno scatenato una serie di polemiche sul web. Ma ora le conseguenza sembrano essere molto più gravi per l’ex hostess dell’Alitalia. Pare, infatti, che dovrà dire addio definitivo a Radio Kiss Kiss. Presso l’emittente Radiofonica l’attivista vi collaborava da ben tre anni, all’interno della ... Leggi su kontrokultura

