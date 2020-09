Daniel Prude: l’afroamericano che è morto asfissiato dopo essere stato stato incappucciato dalla polizia (Di giovedì 3 settembre 2020) Le immagini shock della body cam di un agente mostrano cosa è successo a Daniel Prude, un uomo afroamericano disarmato che è morto nello stato di New York in custodia della polizia che lo ha incappucciato e bloccato a terra per due minuti. Il 41enne soffriva di problemi di disagio psichico ed è morto per asfissia in ospedale una settimana dopo l’incidente ma la sua storia è stata resa nota solo di recente, quando i suoi genitori hanno raccontato la vicenda durante una conferenza stampa. La morte di Daniel Prude è avvenuta due mesi prima di quella di George Floyd, che ha causato l’indignazione di milioni negli Stati Uniti e nel resto del mondo. LEGGI ... Leggi su giornalettismo

