Dan Friedkin “Alla Roma per vincere ma serve pazienza” (Di giovedì 3 settembre 2020) Roma (ITALPRESS) – “Lo diciamo senza mezzi termini: condividiamo questa ambizione con i tifosi e vogliamo vincere. Ma abbiamo bisogno di pazienza: i campioni non vengono costruiti dall'oggi al domani”. Sono le parole di Dan Friedkin, neo proprietario della Roma, in un'intervista al sito ufficiale giallorosso. “Promettiamo di lavorare duro, in modo intelligente e strategico e di impegnarci al cento per cento con la Roma – ha aggiunto Abbiamo intenzione di ascoltare molto, cosa che abbiamo già fatto, e quello che abbiamo sentito finora è che i tifosi vogliono tre cose: una squadra di cui essere orgogliosi, un club che apprezzi, comprenda e condivida la loro passione e una proprietà che sia allo stesso tempo presente e onesta”. Sul mercato e sulla ... Leggi su iltempo

