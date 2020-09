Dall’Argentina, Messi rimane al 90%: la Pulce vorrebbe andarsene a giugno 2021 (Di giovedì 3 settembre 2020) Ieri c’è stata la riunione tra il padre di Leo Messi, Jorge, e Josep Maria Bartomeu. Secondo l’emittente TyC Sports, molto seguita in Argentina, l’esito dell’incontro sarebbe uno: la Pulce avrebbe deciso “al 90%” di rimanere al Barcellona, in modo di andare via a parametro zero nel giugno del 2021, quando scadrà il suo contratto. Il numero 10 starebbe comunque pensando all’addio, anche se posticipato di un anno, che sarebbe devastante per le casse dei blaugrana. Questa ipotesi è stata poi ripresa da altri media argentini e si è diffusa sui social. Intanto il viaggio di Jorge Messi in Catalogna non è ancora terminato: già oggi potrebbe nuovamente riunirsi con gli avvocati che seguono la vicenda. Leggi su sportface

