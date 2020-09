Dall’Argentina: il piano di Messi per dire addio al Barcellona (Di giovedì 3 settembre 2020) "Al 90% Messi rimane al Barcellona e andrà via gratis l'anno prossimo". Questa la clamorosa voce che rimbalza sul futuro della Pulce. I media argentini hanno fatto eco ad un'indiscrezione riportata da Tyc Sports secondo cui il 10 del Barcellona potrebbe rimanere un'altra stagione in maglia blaugrana e liberarsi gratuitamente nella prossima stagione.Messi, addio.. tra un annocaption id="attachment 1012227" align="alignnone" width="1024" Messi (Getty Images)/captionDopo la riunione di ieri sera fra il padre di Messi e il patron del Barcellona Josep Maria Bartomeu, Lionel Messi avrebbe deciso "al 90%" di rimanere al Barcellona, in modo da andare via a parametro zero nel giugno del 2021, quando scadrà il suo ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Dall'Argentina: il piano di Messi per dire addio al Barcellona - - ma_liguori : RT @villaalbe: Dall’Argentina: «Il Genoa è su Pablo Galdames» - gnomini : RT @villaalbe: Dall’Argentina: «Il Genoa è su Pablo Galdames» - pianetagenoa : RT @villaalbe: Dall’Argentina: «Il Genoa è su Pablo Galdames» - villaalbe : Dall’Argentina: «Il Genoa è su Pablo Galdames» -

Ultime Notizie dalla rete : Dall’Argentina piano La Motor Valley sempre più meta internazionale per le vacanze La Stampa