Dall’Argentina dicono che al 90% Messi resterà al Barcellona (Di giovedì 3 settembre 2020) Nuovo cambio nella telenovela che vede protagonisti Leo Messi e il Barcellona. Secondo quanto arriva dall’Argentina, infatti l’attaccante starebbe seriamente valutando l’ipotesi di restare un altro anno in Spagna cedendo al volere di Bartomeu A sostenerlo TyC Sports, per Martin Arevalo, il giornalista dell’emittente che per primo aveva svelato il burofax con cui il giocatore aveva annunciato al Barcellona la volontà di andarsene “Messi sta valutando seriamente la possibilità di rimanere un’altra stagione e concludere il contratto. Al 90% resterà”. A convincere Messi potrebbe essere stato il lungo colloquio di ieri tra il padre e il presidente Balugrana che non ha alcuna intenzione di liberarlo senza penali. Secondo il giornalista ... Leggi su ilnapolista

