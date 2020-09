Dalla Spagna – Vidal rinuncia all’ultimo anno con il Barcellona, oggi la risoluzione (Di giovedì 3 settembre 2020) Arturo Vidal è pronto a lasciare il Barcellona e approdare all’Inter: oggi forse potrebbe liberarsi dai blaugrana È atteso per oggi l’annuncio del Barcellona per la risoluzione contrattuale di Arturo Vidal. Secondo Sport i tempi sono maturi e oggi il centrocampista cileno si libererà dal club blaugrana. Secondo il quotidiano spagnolo Vidal ha intenzione di rinunciare all’ultimo anno di contratto con il Barcellona in modo tale da facilitare l’uscita e il conseguente approdo all’Inter. In nerazzurro firmerà un biennale con opzione per il terzo anno a 6 milioni netti a stagione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

RaiSport : ?? In #Spagna sicuri, #Suarez a un passo dalla #Juventus Ci sarebbe un accordo fra le parti, ora deve rescindere co… - FBiasin : La #Liga sta dalla parte del #Barcellona: clausola da 700 milioni o niente addio. A #Messi toccherà dribblare tutt… - Sport_Mediaset : +++Dalla #Spagna: “#Messi non si presenterà ai test medici del #Barcellona.”+++ #SportMediaset - Perrotta_Gian : Dalla Spagna: #Vidal risolverà stesso oggi il suo contratto con il #Barça. Pur di tornare alla corte di #Conte all… - Tommy_JP_91 : RT @RediStefano: @Tommy_JP_91 Vero! Dalla Spagna #IoVotoNO -