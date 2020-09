Dalla quercetina un’arma contro il coronavirus? Ecco i risultati di una ricerca italiana (Di giovedì 3 settembre 2020) Dalla quercetina un’arma contro il coronavirus? I risultati di una ricerca italiana. Potrebbe arrivare da una proteina che si chiama quercetina la speranza di sviluppare un’arma efficace contro il virus Sars-CoV-2. Una ricerca internazionale alla quale ha preso parte anche il nostro Istituto di nanotecnologia del Consiglio nazionale delle ricerche suggerisce infatti che questa proteina potrebbe impedire la moltiplicazione del corona virus responsabile della Covid-19 (Corona Virus Disease 19). Lo studio è stato pubblicato sulla rivista International Journal of Biological Macromolecules. Dalla quercetina un’arma contro il ... Leggi su pianetadonne.blog

ROMA (ITALPRESS) - "L'attenzione di tutto il mondo e' in questo momento proiettata verso la ricerca di un rimedio farmacologico per combattere il coronavirus SARS-CoV-2, responsabile del Covid-19. Lo ...La quercetina, una molecola di origine naturale presente in alcuni ortaggi, potrebbe avere un’azione contro il coronavirus. A dirlo è una ricerca condotta da Bruno Rizzuti dell’Istituto di nanotecnolo ...