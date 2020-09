Dalla Chiesa, Mattarella “Sue intuizioni patrimonio comune contro mafia” (Di giovedì 3 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Il 3 settembre 1982, a Palermo, la mafia uccideva barbaramente il Prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, Generale dell'Arma dei Carabinieri, e sua moglie Emanuela Setti Carraro; pochi giorni dopo, per le ferite riportate, moriva anche l'agente Domenico Russo. A trentotto anni Dalla ricorrenza del vile attentato, esprimo il commosso omaggio della Repubblica alla loro memoria. Carlo Alberto Dalla Chiesa ha servito lo Stato, in situazioni e ruoli anche molto diversi l'uno dall'altro, sempre animato Dalla stessa determinazione e Dalla costante fiducia nella capacità delle Istituzioni di affermare la legalità”. Così in una nota il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che aggiunge: ... Leggi su iltempo

