Dal produttore di Lost arriva il medical drama sull’uragano Katrina, Five Days at Memorial (Di giovedì 3 settembre 2020) A dimostrazione del fatto che il medical drama è un genere ancora vivo e vegeto, anche Apple Tv + si lancia nella mischia dei titoli di stampo medico con una nuova serie originale, dal titolo Five Days at Memorial, dedicata all’emergenza sanitaria generata dall’uragano Katrina del 2005. A firmare il primo medical drama della piattaforma sono due nomi prestigiosi, il vincitore dell’Oscar John Ridley (premiato per la sceneggiatura di 12 anni schiavo) e il vincitore dell’Emmy Carlton Cuse (produttore e co-sceneggiatore di Lost, di cui è diventato anche showrunner dopo l’abbandono di J. J. Abrams). Il medical drama Five ... Leggi su optimagazine

glibralato : 7. ospedale con centrale elettrica a turbogas, emissioni cancerogene, diossina e nanoparticelle, dal produttore al… - RdtRadioStation : Il nuovo singolo è 'Don't Leave Me Now' insieme al produttore francese Mathieu Koss, in tutte le radio da venerdì 2… - 999nuvola : Derek - tomoya_shibata : Nessun dorma! Nessun dorma! Tu pure, Produttore In uno spettacolo dal vivo di 24 ore guardi le idolo che tremano d'… - luciano99279933 : @liviozeta67 Che aspettate a disdire @SkySport ... programma condotto da vermi interisti .... dal produttore fino a… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal produttore In tour dal produttore con Eataly Genova24.it FCA Bank: dall’acquisto dell’auto al finanziamento, come creare un processo full digital

Digitalizzare i processi non è semplice, specialmente quando si tratta di creare un sistema veramente completo ed integrato, che possa sostituire documenti cartacei e intervento umano senza perdere in ...

The Divergent Series: curiosità, cast e differenze con i romanzi

La cosiddetta The Divergent Series è stata una delle più popolari serie cinematografiche giunte al cinema nello scorso decennio e incentrate su elementi come una società distopica e un contesto fantas ...

Digitalizzare i processi non è semplice, specialmente quando si tratta di creare un sistema veramente completo ed integrato, che possa sostituire documenti cartacei e intervento umano senza perdere in ...La cosiddetta The Divergent Series è stata una delle più popolari serie cinematografiche giunte al cinema nello scorso decennio e incentrate su elementi come una società distopica e un contesto fantas ...