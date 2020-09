Dal Consorzio Parmigiano Reggiano sostegno alla ripartenza dell’HoReCa (Di giovedì 3 settembre 2020) PARMA (ITALPRESS) – Segno positivo nel primo semestre 2020 per il Parmigiano Reggiano, nonostante il Covid e le incertezze sui mercati internazionali. Adesso la sfida è sostenere il comparto del fuori casa e gettare le basi per un 2021 che segni la definitiva ripartenza. Riccardo Deserti, direttore del Consorzio Parmigiano Reggiano, al Cibus di Parma ha fatto il punto della situazione. La rassegna in corso in Emilia-Romagna da sempre intercetta le esigenze dell’industria agroalimentare Made in Italy, e quest’anno ha deciso di offrire un’occasione di incontro agli operatori professionali del settore per dialogare con le istituzioni, confrontarsi e riflettere sui cambiamenti che stanno avvenendo nel sistema economico e che hanno affrettato processi ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Dal Consorzio Parmigiano Reggiano sostegno alla ripartenza dell’HoReCa - paoloigna1 : RT @Mark_Up_: Parmigiano Reggiano è un #brand di territorio Il #consorzio permette di coordinare gli attori della #filiera per cogliere tu… - nestquotidiano : Dal Consorzio Parmigiano Reggiano sostegno alla ripartenza dell’HoReCa - robertamilano : RT @Mark_Up_: Parmigiano Reggiano è un #brand di territorio Il #consorzio permette di coordinare gli attori della #filiera per cogliere tu… - Mark_Up_ : Parmigiano Reggiano è un #brand di territorio Il #consorzio permette di coordinare gli attori della #filiera per c… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal Consorzio Dal Consorzio Parmigiano Reggiano sostegno alla ripartenza dell'HoReCa SardiniaPost LODI Esselunga, arriva il momento delle decisioni

Ex Consorzio agrario, è l’ora delle decisioni. Da settimana prossima l’operazione Esselunga sarà all’esame dei consiglieri: prima in commissione territorio, poi entro fine settembre in aula per l’adoz ...

Torna “Cassero in Danza”: Grosseto si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto

Grosseto riparte con danza, grazie alla terza attesissima edizione di “Cassero in Danza“, l’evento organizzato dal Consorzio coreografi danza d’autore, con il patrocinio e la collaborazione di Comune ...

Ex Consorzio agrario, è l’ora delle decisioni. Da settimana prossima l’operazione Esselunga sarà all’esame dei consiglieri: prima in commissione territorio, poi entro fine settembre in aula per l’adoz ...Grosseto riparte con danza, grazie alla terza attesissima edizione di “Cassero in Danza“, l’evento organizzato dal Consorzio coreografi danza d’autore, con il patrocinio e la collaborazione di Comune ...