Dal 26 agosto +30% di ricoverati per Coronavirus e +62% in terapia intensiva (Di giovedì 3 settembre 2020) ROMA – Il monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE registra nella settimana 26 agosto-1 settembre, rispetto alla precedente, un incremento del 37,9% dei nuovi casi (9.015 vs 6.538) e del 52,2% dei casi attualmente positivi (7.040 vs 4.625). Aumentano anche i pazienti ricoverati con sintomi (1.380 vs 1.058) e quelli in terapia intensiva (107 vs 66). Lieve incremento dei decessi (46 vs 40). In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni: Decessi: +6 (+15%), Terapia intensiva: +41 (+62,1%), Ricoverati con sintomi: +322 (+30,4%), Nuovi casi: 9.015 (+37,9%), Casi attualmente positivi: +7.040 (+ 52,2%), Casi testati +86.515 (+28%), Tamponi totali: +116.184 (+24%). Leggi su dire

Coronavirus, Fondazione GIMBE: “Ricoveri e contagi in aumento, serve attenzione”

Coronavirus, la Fondazione GIMBE pubblica il report dei dati dell’ultima settimana: trend di ricoveri e nuovi casi in aumento La Fondazione GIMBE rende noto il report sull’analisi dei dati dell’ultima ...

