Dacia - Il ricambio generazionale di Sandero, Stepway e Logan si avvicina (Di giovedì 3 settembre 2020) Il debutto in società delle nuove Dacia Sandero, Stepway e Logan savvicina. Il marchio ha infatti rilasciato un breve video teaser nel quale comunica la loro imminente presentazione, sebbene non vengano ancora svelati dettagli tecnici ed estetici. Pertanto, è lecito aspettarsi lunveiling della nuova Sandero (seguita poi in maniera progressiva da Stepway e Logan) entro la fine dellanno, con lavvio della commercializzazione nei primi mesi del 2021. Design rinnovato, interni più tecnologici. L'adozione di una nuova piattaforma (nella fattispecie il pianale CMF-B) dovrebbe consentire di aumentare il passo e, conseguentemente, anche il confort e lo spazio per i passeggeri. Laspetto generale delle vetture presenterà ... Leggi su quattroruote

