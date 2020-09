Da Napoli a Roma per imbrattare i muri della Capitale: sorpresi 5 writers giovanissimi in azione (Di giovedì 3 settembre 2020) La scorsa notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma piazza Dante hanno denunciato a piede libero 4 ragazze e un ragazzo, tutti provenienti da Napoli e provincia, di età compresa tra i 24 e 31 anni, con l’accusa di deturpamento e imbrattamento di cose altrui in concorso. I Carabinieri, su segnalazione di alcuni residenti al 112, sono intervenuti immediatamente, ma prima di raggiungere l’indirizzo indicato dalla centrale Operativa, più precisamente in via Ascoli Piceno all’altezza del civico 32, hanno notato la presenza dei 5 ragazzi intenti ad imbrattare un altro muro e ad affiggere alcuni manifesti. Dopo averli bloccati ed identificati, sono stati perquisiti e trovati in possesso di ben 15 bombolette spray, colla liquida per manifesti, vari stencil e ... Leggi su ilcorrieredellacitta

