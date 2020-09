Da Fujifilm il primo obiettivo autofocus con apertura f/1.0 per gli scatti al buio (Di giovedì 3 settembre 2020) (Foto: Fujifilm)Fujifilm rompe gli indugi e dopo lungo tempo presenta un obiettivo con apertura luminosissima f/1.0 che è anche il primo al mondo a poter offrire nel contempo l’autofocus. Si chiama Fujinon XF50mmF1.0 R Wr e diventa il nuovo oggetto del desiderio per chi cerca un obiettivo in grado di lavorare anche con scarsissima luce e/o per creare uno sfocato impareggiabile sulle mirrorless con sistema Aps-c delle X-Series del brand nipponico. Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, sia il prezzo di vendita sia dimensioni e peso di Fujinon XF50mmF1.0 R Wr rimangono a livelli più che accettabili dato che si troverà da fine settembre a un costo di 1649,99 euro con una lunghezza di 103,5 mm e un diametro di 87 mm per un peso di 845 ... Leggi su wired

