Da Atlantia società per la scissione di Aspi, ma resta ipotesi vendita (Di giovedì 3 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia, che si è riunito oggi, ha deliberato, a seguito delle decisioni prese il 4 agosto scorso, di procedere alla costituzione della società destinata a ricevere il compendio scisso, che includerà sino all'88% del capitale di Autostrade per l'Italia, e che sarà denominata “Autostrade Concessioni e Costruzioni S.p.A.”.“La costituzione della società – si legge in una nota – è funzionale al progetto di scissione parziale e proporzionale e successiva quotazione in Borsa. La struttura dell'operazione e il progetto di scissione saranno sottoposti ad approvazione di un successivo Consiglio di Amministrazione di Atlantia. L'ipotesi di vendita diretta ... Leggi su iltempo

