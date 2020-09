Cuties: minacce di morte per la regista del film Netflix accusato di sessualizzare le bambine (Di giovedì 3 settembre 2020) La regista del film Cuties, film prodotto da Netflix, ha ricevuto gravi minacce di morte a causa delle polemiche nate attorno al suo lavoro, ma il colosso dello streaming si scusa ufficialmente. Cuties è uscito da poco negli Stati Uniti su Netflix e già è stato ampiamente criticato per presunta sessualizzazione di ragazzine adolescenti e la regista, Maïmouna Doucouré, ha ricevuto pesanti minacce di morte. La causa di tutto questo scalpore è stata la locandina del film Cuties che è stata giudicata inappropriata e che è stata diffusa da Netflix per la promozione e completamente diversa ... Leggi su movieplayer

