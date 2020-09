Cuomo, se Trump viene a Nyc meglio si porti l'esercito (Di giovedì 3 settembre 2020) ANSA, - WASHINGTON, 03 SET - Duro contrattacco del governatore dem di New York Andrew Cuomo a Donald Trump dopo la sua decisione di tagliare i fondi federali alle città 'anarchiche' come la Grande ... Leggi su corrieredellosport

NickReisman : Cuomo says Trump is 'persona non grata' in New York City. - CaptSedlak : RT @mrvegas95214342: @C_3C_3 ARREST CUOMO NOW! - PaulaCassarino : RT @mrvegas95214342: @C_3C_3 ARREST CUOMO NOW! - prolibertate7 : Cuomo is disgusting imo. - iconanews : Cuomo, se Trump viene a Nyc meglio si porti l'esercito -

(ANSA) - WASHINGTON, 03 SET - Duro contrattacco del governatore dem di New York Andrew Cuomo a Donald Trump dopo la sua decisione di tagliare i fondi federali alle città 'anarchiche' come la ...

Nancy Pelosi dal parrucchiere senza mascherina: trumpiani all’attacco

Non si sollevava un tale polverone intorno a Nancy Pelosi da quando, collegata in tv dalla cucina di casa all’inizio della pandemia, si scoprì che in frigo aveva gelatini gourmet da 12 dollari l’uno.

