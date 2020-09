Cuneo, il volo dentro un silos: 22enne muore, il collega lotta per la vita (Di giovedì 3 settembre 2020) Se uno dei due sfortunati lavoratori ha già perso la vita, l’altro combatte per non perderla. Anche il secondo infatti è gravissimo Fonte foto: (Getty Images)Questa mattina, nella provincia cuneese, due operai sono caduti nel vuoto, mentre si dedicavano ad una verifica, sul tetto di un’azienda. Giovanissimi, uno è gravemente ferito e l’altro ha subito perso la vita. A morire, è stato il ventiduenne, G.D., mentre per ora resta in pericolo di vita il collega di 25 anni, D.N.F. Operai cadono dal tetto, uno ha già perso la vita Fonte foto: (Pixabay)L’incidente, si è verificato presso un’azienda agricola di Cavallermaggiore, in provincia di Cuneo. Due lavoratori, erano saliti sul tetto della struttura ... Leggi su chenews

IdeawebTV : Bocce al volo: l’Auxilium Saluzzo Under 15 è di bronzo a livello nazionale - infoiteconomia : Nuovo volo Cuneo-Monaco, Cirio: 'Da oggi Piemonte più vicino al mondo' - provinciacuneo : Anche Borgna alla presentazione del nuovo volo aereo da Levaldigi a Monaco di Baviera -

Ultime Notizie dalla rete : Cuneo volo Cuneo, il volo dentro un silos: 22enne muore, il collega lotta per la... CheNews.it Hyundai Tucson 2021: primi dettagli in attesa del debutto

“Futuristica” e decisamente personale. Ecco come, in estrema sintesi, l’identità di stile del fortunato “Sport Utility” coreano, che si appresta ad evolvere nella quarta generazione attesa da tempo, s ...

Cuneo, esalazioni da silos: morto operaio 22enne/ Volo da 40 metri: grave il fratello

Tragedia avvenuta sul lavoro questa mattina. In quel di Cavallermaggiore, precisamente in frazione Madonna del Pilone 81, in provincia di Cuneo (Piemonte), due agricoltori sono rimasti feriti: uno è m ...

“Futuristica” e decisamente personale. Ecco come, in estrema sintesi, l’identità di stile del fortunato “Sport Utility” coreano, che si appresta ad evolvere nella quarta generazione attesa da tempo, s ...Tragedia avvenuta sul lavoro questa mattina. In quel di Cavallermaggiore, precisamente in frazione Madonna del Pilone 81, in provincia di Cuneo (Piemonte), due agricoltori sono rimasti feriti: uno è m ...