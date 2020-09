Cuneo, due operai cadono in un silos. Morto 22enne (Di giovedì 3 settembre 2020) Incidente sul lavoro questa mattina in una azienda agricola nel Cuneese. A Cavallermaggiore due operai impegnati nella verifica di un silos alto una quarantina di metri, riempito con mangime per ... Leggi su quotidiano

SilvanoSalviato : #Lavoro #sicurezza #prevenzione #Cuneo #Cavallermaggiore Ha perso la vita Davide Gennero, di anni 22. - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Cuneo, cadono in silos azienda agricola: gravi due operai #cuneo - TgrRai : Un morto e un ferito grave per un incidente sul #lavoro a Cavallermaggiore, #Cuneo, dove due operai sono caduti in… - rigo_debora : RT @LaStampa: Tragedia sul lavoro questa mattina (giovedì 3 settembre) a Cavallermaggiore, in frazione Madonna del Pilone, 81, dove questa… - LaStampa : Tragedia sul lavoro questa mattina (giovedì 3 settembre) a Cavallermaggiore, in frazione Madonna del Pilone, 81, do… -

Ultime Notizie dalla rete : Cuneo due Cuneo: due donazioni per sanità e sociale IdeaWebTv Cuneo, due operai cadono in un silos. Morto 22enne

Cuneo, 3 settembre 2020 - Incidente sul lavoro questa mattina in una azienda agricola nel Cuneese. A Cavallermaggiore due operai impegnati nella verifica di un silos alto una quarantina di metri, riem ...

Cuneo, cadono in un silos di un'azienda agricola: un morto e un ferito grave

Incidente sul lavoro in un'azienda agricola di Cavallermaggiore (Cuneo). Due operai impegnati nella verifica di un silos alto una quarantina di metri, riempito mercoledì sera con mangime per animali, ...

Cuneo, 3 settembre 2020 - Incidente sul lavoro questa mattina in una azienda agricola nel Cuneese. A Cavallermaggiore due operai impegnati nella verifica di un silos alto una quarantina di metri, riem ...Incidente sul lavoro in un'azienda agricola di Cavallermaggiore (Cuneo). Due operai impegnati nella verifica di un silos alto una quarantina di metri, riempito mercoledì sera con mangime per animali, ...