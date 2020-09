Cross Cities, da domani la seconda edizione. Arte, musica e teatro alle Cantine Mustilli di Sant’Agata de’ Goti (Di giovedì 3 settembre 2020) Città Incrociate \ Cross Cities si inaugura domani, 4 settembre, con la pArtecipazione di circa 70 artisti per 70 opere fra Arte visiva, installazioni, teatro, editoria, musica, fotografia, Arte figurativa, danza. “Questa 2ª Réunion – si legge in una nota diffusa dagli organizzatori – si terrà nuovamente nelle Cantine Mustilli a conferma della proverbiale attenzione e della eccezionale disponibilità della storica azienda di Sant’Agata De’ Goti verso attività artistiche e culturali di forte impatto sociale. Per non pregiudicare lo svolgimento dell’attività a causa dello stato pandemico, la libera ... Leggi su ildenaro

Cross Cities Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Cross Cities