Cristina D’Avena senza tempo: la foto fa impazzire i fan, l’annuncio che incuriosisce (Di giovedì 3 settembre 2020) Per Cristina D’Avena il tempo sembra essersi fermato. La cantante bolognese continua ad essere tra le più amate da diverse generazioni per via della sua voce prestata alle sigle dei cartoni animati che hanno accompagnato gli italiani nella loro infanzia e non solo. Nelle passate ore ha postato una foto su Instagram spiazzando tutti e... L'articolo Cristina D’Avena senza tempo: la foto fa impazzire i fan, l’annuncio che incuriosisce proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

ibbatta : RT @ilmarziano1: Bella la quinta di Beethoven ma pure la quarta di Cristina D'Avena non scherza. - blusewillis : RT @ilmarziano1: Bella la quinta di Beethoven ma pure la quarta di Cristina D'Avena non scherza. - ilmarziano1 : Bella la quinta di Beethoven ma pure la quarta di Cristina D'Avena non scherza. - settecoppesette : Quando l’argomento principale di discussione diventa il décolleté di Cristina D’Avena, vuol dire che forse è ora di… - blogtivvu : Cristina D’Avena senza tempo: foto in costume ed annuncio social -

Ultime Notizie dalla rete : Cristina D’Avena Taranto: oltre 2 tonnellate di rifiuti rimossi in un solo km di costa Corriere di Taranto