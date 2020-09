Cristina D’Avena esagera: annuncio in bikini per i fan – FOTO (Di giovedì 3 settembre 2020) Cristina D’Avena FOTO – La cantante infiamma il tiepido inizio di settembre. Con le temperature che si sono abbassate la cantante ha pubblicato su Instagram una FOTO che la ritrae in bikini. Fan in delirio. Per una generazione è stata la voce delle sigle dei cartoni animati. Molti ragazzi, ora tra i 25 e i 30 anni, sono letteralmente cresciuti con le sue canzoni, moltissime delle quali che aprivano le puntate di numerosi cartoni in televisione. Cristina D’Avena è una vera icona pop della musica italiana, conosciuta praticamente da tutti e, negli ultimi anni, diventata quasi inaspettatamente un’icona sexy proprio per coloro che ascoltavano, anni fa, le sue canzoni in tv. E Cristina D’Avena, oggi 56 anni compiuti, sembra starci ... Leggi su bloglive

WalterCaglio : @rami_piu_smocci Io mi sarei chiuso in bagno con Cristina D'avena - granatafr : RT @SoloLibera: Siete capaci di rompere il cazzo pure a Cristina D'Avena. - costi_mila : RT @ilmarziano1: Bella la quinta di Beethoven ma pure la quarta di Cristina D'Avena non scherza. - doppiaenne_ : RT @IleanaNoIlenia: Wow un applauso a tutti quei geni che hanno scoperto che Cristina D’Avena, una donna, ha le tette - AndraMoiEnepemu : RT @ilmarziano1: Bella la quinta di Beethoven ma pure la quarta di Cristina D'Avena non scherza. -

