Cristiano Ronaldo: infortunio al piede destro (Di giovedì 3 settembre 2020) Il numero 7 della Juventus Cristiano Ronaldo si è dovuto bloccare a causa di un infezione al piede destro, si stava preparando per la Nations League con la sua Nazionale, il Portogallo. Lo staff medico lo sta curando grazie a degli antibiotici per bloccare l’infezione in corso e il dolore. Il Portogallo dovrà sfidarsi con Croazia e Svezia, ma il Campione Portoghese mette in apprensione anche la Juventus. Leggi anche: De Laurentiis: Il Presidente del Napoli è furioso Cristiano Ronaldo: piccolo infortunio L’attaccante della Juventus, ha riferito la Federcalcio luistana in una nota, ha un’infezione al piede destro ed è in cura con un ... Leggi su sport.periodicodaily

SkySport : Portogallo, infortunio Cristiano Ronaldo: infezione al piede - primevideosport : ?? Lionel Messi > Cristiano Ronaldo - tancredipalmeri : Ma quindi se la Juventus contatta il padre di Messi, allora Messi abbasserebbe il suo stipendio da 40 a 31 milioni… - Nakzi5 : RT @TimelineCR7: Cristiano Ronaldo & Lionel Messi. ?? - 100x100Napoli : #CristianoRonaldo accusa un problema al piede destro. -