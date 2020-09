Cristiano Ronaldo ha un’infezione al dito del piede, a rischio la presenza contro la Croazia (Di giovedì 3 settembre 2020) Cristiano Ronaldo rischia di non essere in campo, contro la Croazia, con la Nazionale portoghese, nella partita in programma sabato. Il fenomeno portoghese oggi non si è allenato per un’infezione ad un dito del piede sinistro, come ha spiegato la Federcalcio portoghese. Già ieri si era limitato al lavoro in palestra. Il campione della Juventus, continua la nota della Federazione, è stato sottoposto a trattamento antibiotico e la sua situazione clinica sarà valutata quotidianamente. Non è un problema serio, naturalmente, ma potrebbe impedire la sua disponibilità contro la Croazia. Non verrà corso alcun rischio schierandolo in campo non al meglio. L'articolo ... Leggi su ilnapolista

