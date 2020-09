Cristiano Ronaldo, De Vrij, Friedkin, Nash e Tour de France: le notizie sportive del giorno (Di giovedì 3 settembre 2020) E non perdere la pagina di Gazzetta su Spotify! Leggi i commenti Inter: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie Gasport 3 settembre - 18:08 Leggi su gazzetta

SkySport : Portogallo, infortunio Cristiano Ronaldo: infezione al piede - GoalItalia : Cristiano Ronaldo ko in Nazionale ?????? - Sport_Mediaset : #NationsLeague a rischio la presenza di #CR7 contro la Croazia??a causa di un'infezione a un dito del piede ??… - MD_MOME : RT @MadridiR8: Messi fans: Nobody can stop Lionel Messi Cristiano Ronaldo: - Bheki_S_mbutho : RT @MadridiR8: Messi fans: Nobody can stop Lionel Messi Cristiano Ronaldo: -