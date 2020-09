Cristiano Malgioglio shock, il cantante è stato assalito: il racconto – Video (Di giovedì 3 settembre 2020) Cristiano Malgioglio ha fatto una confessione che ha davvero spiazzato tutti sul profilo Instagram di Barbara D’Urso. Ecco di cosa si tratta. foto FacebookIl cantante famoso in tutto il mondo e grande amico della conduttrice Mediaset Barbara D’Urso ha utilizzato il suo profilo Instagram per fare una confessione che davvero nessuno si aspettava. L’uomo è stato assalito da un gruppo di oche, ha raccontare l’accaduto è stato proprio lui. Ecco le sue parole. Cristiano Malgioglio racconta tutto su instagram: “Sono stato assalito” Barbara D’Urso (fonte foto: Instagram, @barbaracarmelitadurso) (fonte foto: Instagram, ... Leggi su chenews

ywngles : @staystrugglesit cristiano Malgioglio probabilmente - SensoDiNausea : RT @zeriantisisma: @SensoDiNausea Godzilla e Cristiano Malgioglio. - zeriantisisma : @SensoDiNausea Godzilla e Cristiano Malgioglio. - simonzibon : @interebbasta Dopo questo video Romelu entra di diritto nel mirino di Cristiano Malgioglio - gesch96 : RT @oumakisei: @polifosfazenri non ho molte foto di me da ubriaco a parte questa. all’inizio non avevo capito con chi la stavo facendo, per… -

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Malgioglio Cristiano Malgioglio torna in televisione e annuncia: “Oggi si registra” Lanostratv Sant'Elpidio a Mare: per la festa del Patrono sold out con Malgioglio e Gassmann

3' di lettura 03/09/2020 - Hanno preso avvio i festeggiamenti per il Santo Patrono, Sant’Elpidio Abate. Nella mattinata di ieri, dopo l’appuntamento in Collegiata, in Sala Consiliare per festeggiare i ...

Cristiano Malgioglio torna in televisione e annuncia: “Oggi si registra”

L’ultimo gossip che vedeva protagonista Cristiano Malgioglio lo voleva nuovamente partecipe al Grande Fratello Vip con un ruolo cucito su misura per lui. Notizia smentita personalmente dal paroliere t ...

3' di lettura 03/09/2020 - Hanno preso avvio i festeggiamenti per il Santo Patrono, Sant’Elpidio Abate. Nella mattinata di ieri, dopo l’appuntamento in Collegiata, in Sala Consiliare per festeggiare i ...L’ultimo gossip che vedeva protagonista Cristiano Malgioglio lo voleva nuovamente partecipe al Grande Fratello Vip con un ruolo cucito su misura per lui. Notizia smentita personalmente dal paroliere t ...