Crisanti, virologo:”Le mascherine a scuole andrebbero indossate sempre” (Di giovedì 3 settembre 2020) Il virologo dettaglia il suo piano per la riapertura delle scuola:” ogni volta che uno ha la febbre, scatta il tampone per i compagni di classe, gli insegnanti, i bidelli, i genitori. Sono 100-150 tamponi per ogni singolo caso”. Ci sono soluzioni? A scuola si va con la mascherina. Quella chirurgica. Poi ci saranno due … L'articolo Crisanti, virologo:”Le mascherine a scuole andrebbero indossate sempre” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

polisblogit : Il virologo Crisanti: 'Scuola occasione fantastica per innescare contagi. Mascherina anche al banco' - Noliberal : RT @IlPrimatoN: Il virologo Crisanti è per la linea dura: 'Più tamponi per tutti, mascherina anche in classe perché gli studenti parlano tr… - Winston10771675 : RT @IlPrimatoN: Il virologo Crisanti è per la linea dura: 'Più tamponi per tutti, mascherina anche in classe perché gli studenti parlano tr… -