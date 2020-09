Crisanti: "Scuola occasione fantastica per innescare contagi" (Di giovedì 3 settembre 2020) Andrea Crisanti, il virologo che dirige Microbiologia all'Università di Padova e che è tra i padri del modello veneto sulla gestione dei tamponi nella prima fase dell'emergenza coronavirus, ha parlato oggi a SkyTg24 affrontando il tema della riapertura delle scuole. Crisanti ha detto:"La riapertura delle scuole e la riapertura delle attività produttive sono un'occasione fantastica per innescare la trasmissione. L'unico modo che abbiamo per controllare i contagi, in assenza di farmaci efficaci e ancora in assenza di un vaccino, sono le misure di sorveglianza attiva"Per questo, secondo il noto virologo, è fondamentale aumentare i tamponi:"Se uno sta male e ha la febbre bisogna fare tamponi a lui, amici, parenti e colleghi di lavoro. Ogni asintomatico ... Leggi su blogo

