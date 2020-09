Crisanti: 'Mascherine vanno portate anche al banco', ma non ce ne sono abbastanza, (Di giovedì 3 settembre 2020) A scuola le Mascherine andrebbero portate dai ragazzi anche quando sono seduti al banco. Ne è convinto il virologo Andrea Crisanti, direttore di Microbiologia all'università di Padova, tra i padri del ... Leggi su globalist

Adnkronos : #Scuola, Crisanti: '#Mascherine vanno portate anche al banco' - infoitinterno : Covid, Crisanti: «Le mascherine vanno tenute ai banchi, scuola occasione fantastica di contagio. Il vaccino? Non pr… - infoitinterno : Crisanti: 'Un errore mascherine non obbligatorie se seduti al banco. Il vaccino? Rischioso prendere scorciatoie' - Francesco_Riz : RT @SkyTG24: Scuola, Crisanti: 'Mascherine andrebbero messe anche seduti al banco' - zazoomblog : Crisanti: “A scuola mascherine anche quando si è seduti al banco” - #Crisanti: #scuola #mascherine #anche -

Ultime Notizie dalla rete : Crisanti Mascherine

Mascherine obbligatorie anche in classe, a scuola, e non solo nelle zone “pubbliche”. Ne è convinto Andrea Crisanti, noto virologo direttore di Microbiologia all’università di Padova, considerato uno ...Il virologo Andrea Crisanti, direttore di Microbiologia all'università di Padova, non ha molti dubbi: a scuola le mascherine andrebbero portate dai ragazzi anche quando sono seduti al banco. Tra i pad ...