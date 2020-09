Crisanti frena Speranza: «Il vaccino non arriverà prima dell’anno prossimo». Mascherine a scuola? «Sempre, anche al banco» (Di giovedì 3 settembre 2020) Coronavirus, ultime notizie (3 settembre)No, il vaccino contro il Coronavirus non arriverà entro il 2020. Parola di Andrea Crisanti. «È una cosa estremamente complicata, purtroppo non ha tempi comprimibili, dice il professore ordinario di microbiologia all’Università di Padova oggi a Sky Tg24. «La fase cosiddetta di sicurezza di un vaccino dura circa un anno e mezzo o due solo quella, perché bisogna darlo a circa centomila persone in tutto il mondo. Questi sono tempi non comprimibili», spiega ancora Crisanti. «Capisco l’esigenza e l’aspettativa, però non vorrei che si prendesse una scorciatoia, perché ogni scorciatoia che prendiamo aumenta il rischio o che il vaccino non sia efficace o che abbia degli effetti ... Leggi su open.online

infoitinterno : Crisanti frena Speranza: «Il vaccino non arriverà prima dell’anno prossimo». Mascherine a scuola? «Sempre, anche al… - Clari78359079 : Con Prof. Crisanti in studio dobbiamo sopportare le idiozie urlate della Santanchè e nessuno dei conduttori che la… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisanti frena Crisanti frena Speranza: «Il vaccino non arriverà prima dell’anno prossimo». Mascherine a scuola? «Sempre, anche al banco» Open Tamponi, Bassetti smonta il governo: "Poi ribloccherete il Paese?"

La ripresa di contagi da Coronavirus nel nostro Paese è ormai divenuto un argomento prioritario per il governo. Ogni giorno sempre più tamponi naso-faringei vengono effettuati, rilevando un considerev ...

Coronavirus, Galli: “Avremo conseguenze dall’estate sopra le righe”

Per Galli l'emergenza coronavirus non è finita e le conseguenze dell'estate le vedremo tra qualche settimana. Massimo Galli, primario del reparto Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, nel ...

La ripresa di contagi da Coronavirus nel nostro Paese è ormai divenuto un argomento prioritario per il governo. Ogni giorno sempre più tamponi naso-faringei vengono effettuati, rilevando un considerev ...Per Galli l'emergenza coronavirus non è finita e le conseguenze dell'estate le vedremo tra qualche settimana. Massimo Galli, primario del reparto Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, nel ...