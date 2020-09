Criminal: Kit Harington nel trailer della stagione 2 (Di giovedì 3 settembre 2020) Kit Harington fa la sua comparsa tra i sospetti nel trailer della seconda stagione della serie Netflix Criminal. Svelato il trailer della seconda stagione di Criminal, che vede in azione Kit Harington. Lo scorso anno la serie Netflix Criminal ci ha permesso di conoscere uno show poliziesco ambientato quasi interamente nella stanza degli interrogatori. con sospetti interpretati da star quali David Tennant, xchiamati a rispondere alle domande degli agenti. La seconda stagione, in arrivo su Netflix, vede le presenze di Kit Harington, Sharon Horgan, Sophie Okonedo e Kunal Nayyar, come svela il trailer. Confermato, inoltre, il ritorno di ... Leggi su movieplayer

