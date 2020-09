Covid, Zangrillo rivela: ‘Bassa carica virale associata a ridotto rischio di morire’ (Di giovedì 3 settembre 2020) Alberto Zangrillo sempre protagonista del dibattito sul coronavirus. Il nome del direttore del reparto di Terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano, nelle ultime ore è stato citato più volte in relazione alla positività al Covid-19 di Silvio Berlusconi. Zangrillo è infatti da anni il medico curante del leader di Forza Italia. A far discutere, però, sono due tweet postati recentemente sul suo profilo ufficiale. In poche righe Zangrillo ribadisce la sua convinzione sul virus che, a suo modo di vedere, attualmente avrebbe ridotto la sua carica virale, risultando meno pericoloso. Berlusconi rassicurato da Zangrillo È stato lo stesso Alberto Zangrillo a comunicare ai mass media la ... Leggi su newspad

La7tv : #inonda +++Ultim'ora - Dopo l'annuncio della positività al #Covid di Silvio Berlusconi arriva l'ufficialità della p… - Gazzetta_it : #Berlusconi positivo al #coronavirus, #Zangrillo: 'È asintomatico e in isolamento' - ANNAMAMARIABIA1 : RT @Ste_Mazzu: Grandissima mossa dopo essersene stato barricato nel bunker in Costa Azzurra per mesi terrorizzato dal #Covid_19 come primo… - marzialex75 : RT @bnk_meis: @intuslegens Zangrillo è comunque sempre quello che ha detto a Briatore che a dicembre aveva avuto il covid (senza tamponi) e… - rotre54 : #3settembre #Covid_19 #COVID19 #Zangrillo Onestamente. Anzi, disonestamente. Ma per cosa mai potrà essere ricor… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Zangrillo Covid, Zangrillo: "Con bassa carica virale meno rischio intubazione e morte" Adnkronos Berlusconi ha il Covid-19: «Mi è successo anche questo»

Silvio Berlusconi è positivo al coronavirus. A confermarlo è stato ieri il suo staff che ha rassicurato circa le condizioni di salute del leader di Forza Italia, attualmente in quarantena in Brianza, ...

CORONAVIRUS: ZANGRILLO, “BERLUSCONI ASINTOMATICO”

MILANO – Silvio Berlusconi, risultato positivo al Coronavirus, sarebbe asintomatico. E’ quanto riferisce Alberto Zangrillo, medico del San Raffaele che ha curato a lungo la salute dell’ex premier. Il ...

Silvio Berlusconi è positivo al coronavirus. A confermarlo è stato ieri il suo staff che ha rassicurato circa le condizioni di salute del leader di Forza Italia, attualmente in quarantena in Brianza, ...MILANO – Silvio Berlusconi, risultato positivo al Coronavirus, sarebbe asintomatico. E’ quanto riferisce Alberto Zangrillo, medico del San Raffaele che ha curato a lungo la salute dell’ex premier. Il ...