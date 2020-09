Covid, tampone al rientro dalla vacanze: tre nuovi positivi nel Vesuviano (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – La situazione Covid non migliore a Torre del Greco dove il numero dei casi di positivi al coronavirus continua a crescere nonostante le restrizioni imposte ai cittadini. Il sindaco Giovanni Palomba, dopo aver comunicato la chiusura per quasi una settimana delle scuole che ospiteranno i seggi per le prossime elezioni regionali e il referendum al fine di garantire la sicurezza di studenti e personale scolastico, torna a fare i conti con l’aumento della curva dei contagi. Tre nuovi casi, in forma asintomatica, sono stati accertati a​ Torre del Greco. Si tratta di un 66enne, un 61enne e un 42enne attualmente in isolamento domiciliare e di rientro da un soggiorno estivo in località turistiche italiane. Sale dunque a 18 il numero dei ... Leggi su anteprima24

fanpage : Covid, Silvio #Berlusconi è positivo al tampone - Adnkronos : #Berlusconi, positivi anche i figli Luigi e Barbara - #covid - fanpage : ?? ULTIM'ORA - Anche i figli di Silvio Berlusconi, Luigi e Barbara, sono positivi al #coronavirus - immediatonet : Ha contatti con positivo al Covid ma nessuno gli fa il tampone, odissea per ragazzo a Foggia: “Vita sospesa da 2 se… - the_mindflayer : RT @Monicanpl: Dopo il tampone ho avuto la narice otturata per un po’, una bella soffiata di naso ed è passata. Penso se fosse accaduto a u… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid tampone Covid, test sulla saliva contro tampone in naso e bocca. Chi vince la sfida? Sembrerebbe nessuno La Repubblica Berlusconi positivo al Coronavirus: ''Mi sento bene, ma continuo la battaglia''

Due figli di Silvio Berlusconi, Luigi e Barbara, sono risultati positivi al tampone per il coronavirus, secondo quanto apprende l'ANSA. Barbara ha avvertito sintomi che sono durati un paio di giorni.

Caos tamponi e minori in fuga, inchiesta sul centro migranti di Pietraperzia

Un fascicolo, per ora a carico d’ignoti e senza ipotesi di reato (la più scontata sarebbe l’epidemia colposa) è stato aperto dalla Procura di Enna ENNA - Lì dentro, in pratica, ne è rimasto soltanto u ...

