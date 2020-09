Covid sul set di Batman, Pattinson è positivo (Di giovedì 3 settembre 2020) NEW YORK, 03 SET - Covid sul set di "Batman": la Warner ha confermato che Robert Pattinson, la star che interpreta la parte dell'uomo pipistrello, è risultato positivo al virus dopo appena tre giorni ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Capezzone : Su @atlanticomag Roberto Penna: fuorviante e sbagliato parlare di “negazionismo” sul Covid. Semmai, siano i governi… - LegaSalvini : #MORELLI: ++ FACCIAMO GIRARE ++ DITTATORI CRIMINALI!!! Tra i documenti desecretati spunta un nuovo studio, l'ennesi… - Agenzia_Ansa : Covid sul set di #Batman, Robert #Pattinson è positivo #ANSA - solocine : Covid sul set di Batman, Pattinson è positivo - solocine : Covid sul set di 'Batman', Pattinson è positivo -

Ultime Notizie dalla rete : Covid sul

Agenzia ANSA

I risultati, pubblicati sull’International Journal of Biological Macromolecules, potrebbero aprire la strada allo sviluppo di nuovi farmaci antivirali specifici per Covid-19. La quercetina, infatti, ...Arquata del Tronto, sabato 5 settembre avrà luogo la XI° edizione della Fiaccolata in onore della Madonna del Chiarino a Colle di Arquata. La Fiaccolata, organizzata dall’Associazione Noi di Colle d’A ...