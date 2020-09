Covid, per il calcio ritorno alla normalità economica nel 2025 (Di giovedì 3 settembre 2020) Un giro di affari di 28,4 miliardi di euro, sempre più protagonista del confronto geopolitico internazionale. E’ il calcio mondiale a cui quello italiano contribuisce con un 12% di Pil pallonaro mondiale, con 40mila persone che ci lavorano e un contributo fiscale di 1,2 miliardi.Nel 2020 con la pandemia le perdite dovrebbero toccare i 4,5 miliardi di euro con un ritorno alla normalità atteso solo nel 2025, secondo l’identikit tracciato dalla ricerca del Centro Studi della Rome Business School, la business school a maggior presenza internazionale in Italia con studenti provenienti da 150 nazioni e parte del network Formación y Universidades creato nel 2003 da De Agostini e dal Gruppo Planeta.Dalla ricerca emerge innanzitutto ... Leggi su huffingtonpost

Capezzone : +Oggi su @laveritaweb ??+ Rete, Grillo scatenato proPechino e antiUSA. Ricostruzione di tutte le sortite filocinesi… - nzingaretti : Ci sono personaggi che organizzano manifestazioni di rifiuto dell'esistenza del Covid. Negazionisti che offendono… - EnricoLetta : RecoveryFund non è trasferimento di risorse da un paese all’altro. Non sono soldi olandesi che vengono agli italian… - Antonio47569274 : RT @Gianmar26145917: La vicenda proroga dei vertici dei #ServiziSegreti inserita nel decreto #COVID con relativa fiducia per sedare le prot… - PomponiGiovanna : RT @Cartabellotta: ? aumento contagi ?? “sono solo asintomatici” ? aumento ricoveri e terapie intensive ?? “sono pazienti con altre patolog… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid per Nel piano tamponi del Governo un test rapido unico per influenza e Covid Il Sole 24 ORE Trasmissione dell'Associazione Non c'è Pace Senza Giustizia

2 settembre 2020 04:30 Le ragioni dei democratici per il SI. Sono intervenuti ... Lanfranco Palazzolo a Federica Dieni sulla proroga dei servizi segreti nel Decreto Covid; sintesi delle interviste di ...

Coronavirus: fa tappa a Sasso Marconi la campagna di screening AUSL

Toccherà anche Sasso Marconi l’indagine epidemiologica promossa dal Dipartimento di Sanità Pubblica di AUSL Bologna per monitorare la diffusione del Coronavirus tra i giovani. L’andamento della malatt ...

2 settembre 2020 04:30 Le ragioni dei democratici per il SI. Sono intervenuti ... Lanfranco Palazzolo a Federica Dieni sulla proroga dei servizi segreti nel Decreto Covid; sintesi delle interviste di ...Toccherà anche Sasso Marconi l’indagine epidemiologica promossa dal Dipartimento di Sanità Pubblica di AUSL Bologna per monitorare la diffusione del Coronavirus tra i giovani. L’andamento della malatt ...