Covid Italia, il bollettino: 1.397 nuovi casi (+71), 10 morti. Balzo dei ricoveri in terapia intensiva (Di giovedì 3 settembre 2020) Covid Italia, il bollettino di oggi 3 settembre 2020. Sono 1.397 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore (+71 rispetto a ieri), che portano il totale a 272.912 da inizio emergenza. I... Leggi su ilmessaggero

nzingaretti : Ci sono personaggi che organizzano manifestazioni di rifiuto dell'esistenza del Covid. Negazionisti che offendono… - LegaSalvini : UNA 'BOMBA' COVID SULL'ITALIA. IL VIRUS 'AVANZA' TRA I MIGRANTI - Agenzia_Italia : Una molecola naturale è capace di inibire il Covid, dice uno studio - graziamorisi : RT @CesareSacchetti: 1000 tamponi fatti in Costa Smeralda e tutti sono risultati negativi. Non è mai esistita alcuna crisi da Covid in Sard… - Marc852835993 : RT @mircoDmirco: Stanno iniziando in Italia la trattazione della proposta di legge sull’#EUTANASIA. Delinquenti! Da una parte non si vuole… -