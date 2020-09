Covid, il ministro Speranza assicura: “Prime dosi del vaccino entro l’anno” (Di giovedì 3 settembre 2020) In un’informativa al Parlamento il ministro della Salute Roberto Speranza ha ribadito che le prime dosi del vaccino arriveranno entro l’anno. Il governo si appresta all’approvazione del nuovo dpcm sull’emergenza. Il decreto di settembre non varierà molto rispetto a quello del mese precedente, a spiegarlo è stato il ministro della Salute Roberto Speranza. Il motivo … L'articolo Covid, il ministro Speranza assicura: “Prime dosi del vaccino entro l’anno” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Agenzia_Ansa : 'Nessuna negligenza da parte della Regione Sardegna': così il governatore Solinas sul dossier che la Giunta di Zing… - NTN24ve : Ex primer ministro italiano Berlusconi dio positivo para covid-19 - NicolaPorro : I prof. non vogliono tornare a #scuola.Corsera, sono almeno 250 mila. Fubini mostra la balla del ministro … - michelataxistro : Ma per invogliare uso #AppIMMUNI non si possono mettere servizi utili? Link a tessera sanitaria, gruppo sanguigno,e… - piobulgaro : ?? CORONAVIRUS - NUOVO E IMPORTANTISSIMO ANNUNCIO DEL GOVERNO! Ecco tutte le novità ?? -