Covid, il coraggio di Bergamo nel docufilm Guarda il trailer di «A Viso Aperto» - Video (Di giovedì 3 settembre 2020) Presentato a Milano, in anteprima nazionale, il docu-roadmovie firmato da Ambrogio e Luigi Crespi. Il viaggio in cinque città del nord Italia racconta anche l’ospedale realizzato alla Fiera di Bergamo. Il 9 settembre la presentazione nella nostra città al Centro Congressi Giovanni XXIII. Leggi su ecodibergamo

webecodibergamo : Covid, il coraggio di Bergamo nel docufilm Guarda il trailer di «A Viso Aperto» - Video - Diesira3 : La strada è stretta e difficile ma bisogna avere il coraggio di guardare le cose per come sono. - Filippo_Genzini : Bello leggere una storia di eccellenza italiana su una rivista americana. Come spesso accade quando si parla di imp… - copercom : Il coraggio di cambiare nel tempo del #Covid_19: il 4 settembre incontro online promosso dal Forum internazionale d… - Cesare45396379 : @nzingaretti Ma lei sa cos'è la decenza? No lei sa cos'è l'indecenza è talmente indecente che ha il coraggio di dar… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid coraggio Covid, il coraggio di Bergamo nel docufilm Guarda il trailer di «A Viso Aperto» - Video L'Eco di Bergamo Opera Italiana in the Air: al Castello Sforzesco per ricominciare

Roma, 3 set. (askanews) – Una serata per la lirica, popolare, internazionale e gratuita: al Castello Sforzesco di Milano è approdato il progetto Opera Italiana is in the Air, un’idea del maestro Alvis ...

Cate Blanchett regina del riciclo a Venezia: indossare vecchi abiti sul red carpet è la sua passione

Ieri sera si è tenuta la cerimonia di apertura della 77esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e, anche se quest'anno l'evento deve tenersi in versione low-profile a causa del ...

Roma, 3 set. (askanews) – Una serata per la lirica, popolare, internazionale e gratuita: al Castello Sforzesco di Milano è approdato il progetto Opera Italiana is in the Air, un’idea del maestro Alvis ...Ieri sera si è tenuta la cerimonia di apertura della 77esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e, anche se quest'anno l'evento deve tenersi in versione low-profile a causa del ...